Neue Einsatzkleidung für Brazer Florianijünger

Die 20 Jahre alte Einsatzbekleidung wurde ausgemustert.

Nachdem die 20 Jahre alte, ausgetragene Einsatzbekleidung in ihrer Funktionalität und Sicherheit in die Jahre gekommen war, wurde es notwendig eine neue Bekleidung anzuschaffen. Diese notwendige Investition trägt zur Sicherheit jedes Feuerwehrlers bei und konnte durch die Gemeinde Innerbraz, die Stadt Bludenz, den Feuerwehrverband und Land Vorarlberg für die gesamte Mannschaft finanziert werden. „Ich bedanke mich für die einstimmigen Beschlüsse der Verantwortlichen, allen voran den beiden Bürgermeistern Hans Peter Pfanner und Mandi Katzenmayer“, freut sich Kommandant Joachim Hillbrand über die neue Errungenschaft.

Die in Österreich gefertigte neue Einsatzbekleidung entspricht den verschiedenen Normen, Zertifizierungen und Prüfungen der heutigen geltenden Sicherheitsstandards. „Der persönliche Schutz und die Sicherheit der ehrenamtlichen, freiwilligen Mitglieder der Feuerwehr Braz hat bei den verschiedenen Einsätzen wie Brände, Unfälle, Unwetter, Katastropheneinsätze, Übungen usw. oberste Priorität“, so Hillbrand weiter. Im Dezember vergangenen Jahres wurde die Einsatz- und Dienstbekleidung vom österreichischen Hersteller Rosenbauer zeitgerecht geliefert und anschließend mit großer Freude der Mannschaft übergeben. „Wir freuen uns im neuen „Look“ für die Bevölkerung einsatzbereit zu sein“, so der Tenor der gesamten Mannschaft der Ortsfeuerwehr Braz. DOB