Neue Busspur und breiterer Radweg in Höchst

Am Brugger Loch in Höchst wird eine Busspur errichtet und der Geh-und Radweg verbreitert.

Vor der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Lustenau wird die Brugger Straße um eine neue Fahrspur, die dem öffentlichen Busverkehr vorbehalten ist, erweitert. Außerdem soll der örtliche Rad- und Gehweg, der sich wenige Meter daneben befindet, verbreitert werden.

Die Landesregierung stellt 2,78 Millionen Euro für das Projekt in Höchst bereit . Die Gemeinde wird sich mit 860.000 Euro an den Gesamtkosten beteiligen.

Pünktlicher und sicherer

Die neue Busspur vor der Rheinbrücke in Richtung Lustenau soll sich vor allem in Sachen Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs in der Region positiv auswirken.