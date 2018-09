Neue Bahnrekorde von Kleber und Gruber

Elisabeth Kleber und Mario Gruber sorgten im Sportkegeln wieder für zwei neue Bahnrekorde.

2 neue Bahnrekorde im Olympiazentrum Dornbirn!

Die Meisterschaft ist bereits in vollem Gange, und die Vorarlberger Sportkegler sind sehr erfolgreich unterwegs. So gelang zum Beispiel Kleber Elisabeth (SKC EHG Dornbirn) in der 2. Herbstrunde der Vorarlberger Damenliga mit 599 Kegeln ein neuer Bahnrekord. Am Samstag darauf erspielte auch Gruber Mario (ESV Bludenz) beim 3. Bundesligaspiel ein neuer Bahnrekord mit 641 Kegeln auf derselben Anlage im Olympiazentrum Dornbirn.

Am Sonntag trug SKC EHG Dornbirn das Spiel der 1. Herbstrunde in der 1. Bundesliga West gegen Wels nach. Das Spiel endete mit einem klaren 7:1-Sieg für SKC EHG Dornbirn. Die Tagesbestleistung mit 589 Kegeln zeigte Müller Tobias.