Neue Ausstellung im Werkraumhaus Andelsbuch eröffnet

Im „Museum des Wandels“ der Schaffarei blickt der Bregenzerwälder Braumeister Erwin Hammerer auf sein Arbeitsleben zurück. Zu sehen ist die Ausstellung im Werkraum Bregenzerwald in Andelsbuch bis zum 15. Juni 2024.

Statt wie ursprünglich geplant Bäcker zu werden, entscheidet sich Erwin Hammerer Mitte der 1950er-Jahren für eine Lehre in der Brauerei seines Heimatortes Egg. Im Anschluss arbeitet der Bregenzerwälder in verschiedenen Brauereien in der Schweiz, Luxemburg und Deutschland, bevor er die Braumeisterschule in Berlin besucht. Hier legt er 1963 seine Meisterprüfung ab.