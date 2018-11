Neue Ausstellung „Frauenzeit“

Maurizio Bonato setzt sich künstlerisch mit der Sammlung des Frauenmuseums Hittisau auseinander.

Hittisau. „Frauenzeit“ heißt die neue Ausstellung im Frauenmuseum Hittisau, die am Samstag eröffnet wurde. Der Innsbrucker Künstler Maurizio Bonato setzt sich in seinem Langzeitprojekt frauenzeit (donne di fronte / frauen im gegenüber) mit der Lebensrealität von Frauen im Krieg auseinander. Sein Projekt hat 2007 mit der Aufarbeitung von Feldpostbriefen aus dem Ersten Weltkrieg begonnen. Nun hat er die Briefe und Fotos aus der Sammlung des Frauenmuseum Hittisau gesichtet, künstlerisch rezipiert und interpretiert.

„In seinem aktuellen Abschnitt erweitert Bonato das Projekt ‚frauenzeit‘, indem er sich anhand der Briefe aus der Sammlung des Frauenmuseum Hittisau aus der Zeit um den Zweiten Weltkrieg mit den Frauen im Bregenzerwald beschäftigt“, erläutert Museumsleiterin Stefania Pitscheider Soraperra bei der Eröffnung. Zusätzlich verwebt der Innsbrucker Künstler Fotomaterial und Eindrücke vor Ort. Die daraus resultierende persönliche Wahrnehmung der Situation von Frauen in der damaligen Zeit wird in Bildform wiedergegeben, indem Texte und Bilder zueinander in Beziehung gesetzt werden. Seine teils großformatigen, auf Folarex (transparenter Kunststoff) gezeichneten und gemalten Bilder greifen Fragmente aus Briefen und Fotos auf. Ein Teil der Briefe wurde auf Tonträger eingespielt. Das Schreiben von Briefen wird zu einem Instrument der Aufklärung der Frauen über ihre soziale Stellung.