Neue Außensportanlange für BORG Egg

Neben der schulischen Nutzung wird die Anlage auch von Sportvereinen intensiv frequentiert.

Egg. Die großzügigen Außensportanlagen des Gymnasiums Egg wurden in den letzten Monaten völlig erneuert und mit einer Outdoor-Hochsprunganlage ausgestattet. Die Außensportanlage weist einen Hartplatz mit den Maßen 45 x 22 Meter auf, nach Norden hin wird der Platz ergänzt durch eine Kugelstoßanlage und einen Beachvolleyballplatz. Im Anschluss an den Hartplatz nach Osten befindet sich eine 120 Meter lange Tartanbahn für Laufwettbewerbe und direkt an der Grenze zum Areal der Mittelschule Egg liegt die Weitsprunganlage. Westlich des Hartplatzes wurde die neue Außenhochsprunganlage situiert. Die gesamte Sportanlage ist in eine fast idyllisch anmutende Grünlandschaft mit mehreren Baumgruppen eingebettet.

Die gesamte Sportanlage, befindet sich auf dem großzügigen Schulareal des Gymnasiums Egg. Die Sportstätte erstreckt sich östlich des Schulgebäudes bis an das Areal der neuen Mittelschule Egg und auf der Nordseite bis an das Ufer der Bregenzerach. Diese wunderbare Lage direkt am Hauptfluss des Tales hat auch ihre Tücken. Zweimal in den letzten Jahrzehnten war der Platz „Land unter“. Zu Pfingsten 1999 und im August 2005 war der Fluss so stark über die Ufer getreten, das das gesamte Sportareal von Wasser und Schlamm bedeckt war. Durch eine 2,5 Millionen Euro teure Ufersicherung der Wildbach- und Lawinenverbauung wurde nunmehr das gesamte Areal der Schulen und des Sozialzentrums geschützt, sodass nach menschlichem Ermessen von Seiten der Bregenzerach keine Gefahr mehr drohen sollte.