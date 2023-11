Neue Aufgabe für Fehn, Rotenberg verliert starken Abwehrspieler

Verstärkung für VN.at Eliteligakllub SC Admira Dornbirn, Schwächung für Titelaspirant und Ligakonkurrent Zima FC Rotenberg. Nach eineinhalb Jahren zieht es den gebürtigen FC Dornbirn Spieler Noah Fehn (20) vom Wälderklub in die Sportanlage Forach in die Messestadt. Im Herbst stand der Mittelfeldspieler nur zehn Mal bei Kurzeinsätzen auf dem Spielfeld für Rotenberg. „Das Konzept und das Gesamtpaket haben mich überzeugt, daher der Wechsel. Außerdem kenn ich so gut wie die ganze Mannschaft schon persönlich aus der Vergangenheit bei meinem Stammklub, was auch ein großer Pluspunkt war. Will wieder noch mehr Spielpraxis bekommen“, begründet Noah Fehn den Wechsel zu Admira Dornbirn. Vielmehr schmerzt der Abgang von Sebastian Inama. Der 29-jährige Linksfüßer bestritt zwölf der dreizehn Spiele im Herbst für Rotenberg über die volle Spielzeit von 1080 Minuten, fehlte nur gegen Lauterach. Inama wird wegen seiner zweiten Weltreise im Frühjahr Rotenberg nicht zur Verfügung stehen.