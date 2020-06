Neue Artenvielfalt im Ländle

Der warme Winter, aber auch der Frühling heuer sorgt dafür, dass die Insekten leichtes Spiel haben. Klaus Zimmer von der Inatura weiß, dass das nicht nur bedeutet, dass wir mehr Blattläuse, Zecken oder beispielsweise Borkenkäfer haben. Es heißt auch, dass sich neue Arten bei uns ansiedeln können.

Kaum Minusgrade - hohes Insektenaufkommen

Neue Arten siedeln sich an

Kaum Winterverlust bei den Bienen

Besonders wenig Ausfälle im Ländle und Burgenland

Die gute Datenlage erlaube laut dem Grazer Wissenschafter auch kleinräumige Vergleiche. Hier zeige sich, dass die Sterblichkeit regional stark schwankt: Vor allem in Wien (20,1 Prozent) und einigen Bezirken in Niederösterreich, aber auch in anderen Bundesländern habe es Ausfälle von zwanzig Prozent gegeben: "Diese Völker werden üblicherweise im Laufe des Jahres durch die Arbeit der Imkerinnen und Imker wiederaufgebaut", beruhigte Dr. Robert Brodschneider von der Universität Graz. Insgesamt sei die Anzahl an Bienenvölkern in Österreich seit dem Jahr 2000 weitgehend stabil. Im Westen und Süden Österreichs haben die Honigbienen bis auf wenige Ausreißer den Winter gut über die Runden gebracht. Die niedrigsten Ausfälle gab es in Vorarlberg (9,9 Prozent) und dem Burgenland (10,4 Prozent).