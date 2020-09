Neue Ampelfarben für das Ländle - viel orange, kein grün

Die gesamte Region Rheintal/ Walgau wird auf orange geschaltet. Alle anderen Regionen bleiben bzw werden gelb.

Die Einstufungskommission des Landes Vorarlberg hat in der heutigen Sitzung der Ampel-Bundeskommission vorgeschlagen, die Region Rheintal/ Walgau auf orange zu schalten. Die Bundeskommission ist diesem Vorschlag gefolgt.

Der Vorarlberger Ballungsraum erhält eine einheitliche Farbe. Alle anderen Regionen des Landes bleiben gelb bzw. werden auf gelb umgestuft. Auch der bisher grün eingefärbte Bregenzerwald mit kaum aktiven Corona-Fällen wird gelb.

Damit stellt sich in Vorarlberg folgende Situation dar:

• Region Rheintal/Walgau: orange

• Region Klostertal/Arlberg: gelb

• Region Montafon/Brandnertal: gelb

• Region Großes Walsertal: gelb

• Region Bregenzerwald/Kleinwalsertal: gelb.

Auswirkungen auf Veranstaltungen

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher betont, dass neben den bundesweit verschärften Maßnahmen im Bereich des Mund-Nasen-Schutzes und in der Gastronomie in den orangen Gebieten des Landes strengere Regeln im Veranstaltungsbereich gelten: Indoor maximal 250 Personen und outdoor maximal 500 – in beiden Fällen bei zugewiesenen Sitzplätzen. Die bereits angekündigte Vorverlegung der Sperrstunde von ein Uhr auf 22 Uhr gilt ab Freitag im gesamten Landesgebiet - unabhängig von der Ampeleinstufung.

Ampelfarben in Österreich

Die Corona-Kommission des Bundes hat in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag im Vergleich zur letzten Woche die Ampel für zehn weitere Bezirke auf orange gestellt, weil sie dort ein hohes Infektionsrisiko sieht. Bemerkenswert ist, dass die niederösterreichischen Bezirke Gmünd, Melk und Waidhofen an der Thaya direkt von Grün auf Orange gestellt wurden. Wien blieb orange (hohes Risiko). Rot ist nach wie vor kein Bezirk in ganz Österreich.

Fünf weitere NÖ-Bezirke - Krems Stadt, Wiener Neustadt Stadt, Gänserndorf, Korneuburg und Krems Land - wurden von Gelb auf Orange umgeschaltet, ebenso die Tiroler Bezirke Landeck und Schwaz. Zwölf Bezirke, nämlich Güssing und Neusiedl am See im Burgenland, Scheibbs und Tulln in Niederösterreich, Ried im Innkreis in Oberösterreich, Hallein und Sankt Johann im Pongau in Salzburg, Leibnitz, Liezen, Murau und Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark sowie Kitzbühel in Tirol, sind nun Gelb (mittleres Risiko) statt Grün (geringes Risiko).

Für die oberösterreichischen Bezirke Gmunden, Kirchdorf an der Krems, Perg, Rohrbach, Steyr Land und Urfahr Umgebung gab es gute Nachrichten: Sie wurden von Gelb auf Grün geschaltet. Alle anderen Bezirke blieben in der Einschätzung der Kommission unverändert.

Regionen mit mittlerem Risiko

Bezirke im Burgenland: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Güssing, Neusiedl am See, Rust Stadt

Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Güssing, Neusiedl am See, Rust Stadt Bezirke in Kärnten: Villach Stadt

Villach Stadt Bezirke in Niederösterreich: Baden, Bruck an der Leitha, Lilienfeld, Mistelbach, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Tulln, Wiener Neustadt Land

Baden, Bruck an der Leitha, Lilienfeld, Mistelbach, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Tulln, Wiener Neustadt Land Bezirke in Oberösterreich: Eferding, Freistadt, Grieskirchen, Linz Land, Linz Stadt, Ried im Innkreis, Steyr Stadt, Wels Land, Wels Stadt, Vöcklabruck

Eferding, Freistadt, Grieskirchen, Linz Land, Linz Stadt, Ried im Innkreis, Steyr Stadt, Wels Land, Wels Stadt, Vöcklabruck Bezirke in Salzburg: Hallein, Salzburg Stadt, Sankt Johann im Pongau

Hallein, Salzburg Stadt, Sankt Johann im Pongau Bezirke in der Steiermark: Deutschlandsberg, Graz Stadt, Graz Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Liezen, Murau

Deutschlandsberg, Graz Stadt, Graz Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Liezen, Murau Bezirke in Tirol: Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel

Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel Regionen in Vorarlberg: Klostertal/Arlberg, Montafon/Brandnertal, Großes Walsertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal

Regionen mit hohem Risiko

Bezirke in Niederösterreich: Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems Land, Krems Stadt, Melk, Mödling, Neunkirchen, Waidhofen an der Thaya, Wiener Neustadt Stadt, Zwettl

Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems Land, Krems Stadt, Melk, Mödling, Neunkirchen, Waidhofen an der Thaya, Wiener Neustadt Stadt, Zwettl Bezirke in Tirol: Innsbruck Stadt, Kufstein, Landeck, Schwaz

Innsbruck Stadt, Kufstein, Landeck, Schwaz Regionen in Vorarlberg: Rheintal/Walgau

Rheintal/Walgau Wien