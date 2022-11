Neue Abholstationen in Vorarlberg: Amazon Hub Locker

Der Online-Riese Amazon hat seine Pläne für ein Verteilzentrum in Vorarlberg abgesagt, dafür werden im Ländle jetzt zahlreiche "Amazon Hub Locker"-Stationen aufgestellt

Ursprünglich dachte man bei Amazon über den Bau eines Verteilzentrum in einer Größenordnung zwischen 33.000 bis 50.000 Quadratmeter in Dornbirn nach. Doch dagegen formierte sich schnell Widerstand in der Messestadt. "Hinsichtlich des Projekts in Dornbirn mussten wir uns aus verschiedenen Gründen dazu entscheiden, es nicht weiterzuverfolgen", ließ der Online-Riese wissen.