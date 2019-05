Neue 100- und 200-Euro-Scheine kommen nächste Woche

Geldfälscher verursachen Jahr für Jahr Schäden in Millionenhöhe. Um auch professionellen Kriminellen das Handwerk zu erschweren, bringen Europas Währungshüter ab kommendem Dienstag neue 100- und 200-Euro-Scheine unters Volk. Die Geldscheine der zweiten Euro-Banknoten-Generation sollen insgesamt schwerer zu fälschen sein.

Nach Angaben der deutschen Bundesbank entfielen im vergangenen Jahr sechs Prozent der Euro-Blüten in Deutschland auf den Hunderter und ein Prozent auf den Zweihunderter. Die mit Abstand am häufigsten gefälschte Banknote war der Fünfziger. Allerdings sank die Zahl der 50-Euro-Fälschungen, seit im April 2017 die überarbeitete Version des orange-braunen Scheins in Umlauf kam. Die Strategie der Währungshüter scheint also aufzugehen.