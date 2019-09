Neubauwohnungen in Vorarlberg am teuersten

Im Ländle kostet eine klassische Neubauwohnung rund 290.00 Euro - und damit um ca. 80.000 Euro mehr, als im österreichischen Durchschnitt.

Vorarlberger Wohnungsmarkt

Billigste Vorarlberger Wohnungen um 60 Prozent teurer

In fünf Bundesländern liegt der Durchschnittspreis für eine typische Eigentumswohnung unter den 205.000 Euro, zu denen man in Vorarlberg nur maximal ein Viertel der Wohnungen bekommen kann, so die RE/MAX-Experten.

Vergleich der Ländle-Städte

Plus 7,1 % in Feldkirch (278.564 Euro), plus 8,5 % in Dornbirn (296.144 Euro), plus 11,5 % in Bregenz (302.668 Euro) und plus 15,4 % in Bludenz (295.783 Euro).