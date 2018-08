Neubau der aks-Zentrale macht Fortschritte

Im Juni 2019 eröffnet der Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin in Lingenau ein neues Haus.

Lingenau. Zügig laufen die Bauarbeiten an der neuen Bregenzerwald-Zentrale des aks (Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin) in Lingenau. Rund vier Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Die Bauarbeiten liegen genau im Zeitplan, das Haus soll im Juni 2019 eröffnet werden.