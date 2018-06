Neuaufbau im Rankweiler Frauenfußball gestartet

Ab der neuen Saison 2018/2019 wird bei RW Rankweil eine zweite Kampfmannschaft der Frauen und eine Nachwuchsmannschaft mit SC Göfis ins Leben gerufen.

Bei der Pressekonferenz in den Räumlichkeiten von Sponsor Olina Küchen in Rankweil hat RW Rankweil Präsident Bernd Breuss zum Neuaufbau im Rankweiler Frauenfußball dazu ausführlich Stellung genommen. Neben der ersten Kampfmannschaft wird auch ein zweites Team im Erwachsenenfußball wieder am Spielbetrieb teilnehmen. Zum Trainingsstart begrüßten die beiden neuen Trainer Martina Plörer und Isabelle Heim gleich 16 (!) Spielerinnen. Im Nachwuchsbereich gibt es eine Zusammenarbeit mit SC Göfis, wo eine Mädchenmannschaft ebenfalls neu installiert wird. Die ehemalige Rankweil Kickerin Sabine Gabriel wird hier Pionierarbeit leisten müssen