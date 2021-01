Neuartiges Assistenzsystem für Bagger aus Vorarlberg

Drei Schüler der HTL Rankweil haben für ihre Diplomarbeit ein neuartiges Assistenzsystem für Bagger entwickelt. Solch ein System gibts es derzeit noch nicht auf dem Markt und bringt zahlreiche Vorteile mit sich.

Oliver Mähr, Danijel Milosavljevic und Steven Tumler besuchen aktuell die HTL in Rankweil im Fachbereich Elektrotechnik. Die drei Schüler befinden sich im Abschlussjahr des Kollegs. Das von ihnen entwickelte und vollkommen neuartige Assistenzsystem für Bagger ist das Projekt für ihre Diplomarbeit.

Bagger von der Firma Huppenkothen bereitgestellt

"Die Firma Huppenkothen ist mit dem Vorschlag an uns herangetreten, eine visuelle elektronische Unterstützung für den Baggerfahrer zu realisieren", schildert die Schüler, wie das Projekt ins Laufen gekommen ist. Die Firma Huppenkothen stellt den Schülern einen Hydraulikbagger zur Verfügung, um ihre Elektronikentwicklungen testen zu können.

Drei wesentliche Funktionen

Dient der Unterstützung von Baggerführern

"Das Projekt soll den Baggerführer bei der Modellierung des Geländes auf Baustellen unterstützen. Dazu wird die Wunsch-Geländeform (Sollgelände) und die vorhandene Geländeform (Istgelände) auf dem Bildschirm graphisch aus der Vogelperspektive und in der Baggerarmebene dargestellt", Steven Tumler im Interview. Die Position des Baggerarmes und des Baggers wird zusätzlich eingeblendet. "Gleichzeitig werden Störobjekte, wie im Erdreich verlegte Kabel und Wasserleitungen in das Bild eingeblendet und so visuell für den Baggerfahrer sichtbar gemacht", Tumler weiter. Diese Funktion soll dem Baggerführer helfen Beschädigungen von Kabeln und Leitungen zu vermeiden.