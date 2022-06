Die Anforderungen an Schulbauten haben sich stark verändert: Schule soll soziale Kompetenz fördern, zur Selbstständigkeit erziehen und helfen, sich in einer Welt zu orientieren, dich sich immer schneller verändert.

Das verlangt nach neuen Räumen, denn jede Art von Bildung findet auch in Räumen statt, die eben diese Anforderungen unterstützen oder untergraben können. In Vorarlberg sind in den letzten Jahren erfreulich viele ausgezeichnete Bauten entstanden, die die Schule zu einem positiv besetzten Arbeits-, Lern- und Lebensraum machen. Ein solcher Ort ist auch der Bildungscampus Bütze in Wolfurt. Die Qualität liegt im ortsbaulichen Anliegen, im Weiterbauen von Bestand und in der sozial und kulturell wirksamen Zusammenfassung von verschiedenen Funktionen. Ortsbaulich deshalb, weil der Campus Bütze mit Kindergarten, Kleinkindbetreuung, Schule und Turnhalle ein für viele Generationen wichtiger Baustein der Infrastruktur ist. Die Öffnung dieser öffentlichen Bauten für Freizeitangebote an zentralen Standorten ist ein zeitgemäßer Ansatz zur Steigerung der Bildungsqualität im urbanen Raum – das gilt für Dorfgemeinschaften, besonders aber für Gemeinden wie Wolfurt im dicht besiedelten urbanen Rheintal. Die Struktur eines Campus ist auch ökologisch gedacht fortschrittlich, denn die Bündelung von Funktionen vermeidet weitere Bauvorhaben und weitere Versiegelung, nützt das Vorhandene und bringt Themen zusammen, die auch sozial zusammengehören. Besonders relevant ist der Aspekt des Weiterbauens. Gerade für Bildungsbauten ist das ein wichtiger Zugang. Der öffentliche Bau, vielfach Vorbild, kann (und soll) diese Funktion auch bei diesem wichtigen Thema einnehmen.