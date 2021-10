Neu: FRICTION Climbing – Abo für alle Kletterhallen in ganz Vorarlberg.

Klettersportler aufgepasst: Ab sofort gibt es unlimitierten Kletterspaß bis die Fingerkuppen brennen! Und zwar nicht nur in einer Halle, sondern in sechs Hallen im Ländle mit nur einem einzigen Abo.

Mit dem FRICTION Climbing Abo stehen dir ab sofort immer die besten Bedingungen zur Verfügung: klettere dort, wo die neuesten Routen und Boulder sind, trainieren, wo gerade am wenigsten los ist oder einfach mal eine andere Halle ausprobieren. All das und noch viel mehr steckt im FRICTION Climbing Package.

Das Unternehmen apptive Austria GmbH hat es sich zum Ziel gemacht, Kletterspaß in Vorarlberg unlimitiert zugänglich zu machen. Auf der Suche nach Kooperationen sind sechs starke Partner gefunden worden, nämlich die Boulderhallen Greifbar in Bregenz, Steinblock Dornbirn, Steinblock Rankweil, Blockmonkey in Feldkirch und Klimmerei in Bürs sowie die Kletterhalle K1 in Dornbirn.