Neu entdeckt: Der hellste Leuchtpunkt im Kosmos

Astronomen haben möglicherweise das hellste Objekt des Universums entdeckt: den Quasar J0529-4351.

Ein kosmisches Phänomen von unvorstellbarer Helligkeit

Der Motor des Quasars: Ein gigantisches Schwarzes Loch

Quasare sind bekannt für ihre extreme Aktivität und Helligkeit, angetrieben von massiven schwarzen Löchern in ihrem Zentrum. J0529-4351 ragt selbst unter diesen leuchtstarken Objekten heraus, da er täglich eine Masse verschlingt, die der unserer Sonne entspricht. Diese außergewöhnliche Wachstumsrate macht ihn zum hellsten und am schnellsten wachsenden Quasar, der je beobachtet wurde.

Ein kosmischer Wirbelsturm aus Materie

Eine Verwechslung mit weitreichenden Folgen

Ein Blick in die frühen Tage des Universums

Der Quasar befindet sich zwölf Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, was bedeutet, dass er aus einer Zeit stammt, als das Universum noch in seinen Kinderschuhen steckte. Die Erforschung von J0529-4351 bietet somit nicht nur Einblicke in die Eigenschaften extrem leuchtstarker Quasare, sondern auch in die Frühzeit des Kosmos.