Netrebko vor Einsatz als Aida in Verona

Anna Netrebko kehrt als Aida in die Arena von Verona zurück. Bei einer am heutigen Sonntagabend geplanten Aufführung im Rahmen der 100. Ausgabe des Sommerfestivals der Arena tritt die Wahlösterreicherin an Seite ihres Ehemannes Yusif Eyvazov in der Rolle des Radames und einer internationalen Besatzung auf, zu der auch der US-Bass Christian Van Horn gehört. Das Orchester und der Chor der Stiftung Arena stehen unter der Leitung des italienischen Dirigenten Marco Armiliato.

Die neue Inszenierung, die mit ihren Lichtspielen beeindruckt, wurde von Stefano Poda entworfen, der für Regie, Szenen, Kostüme, Licht und Choreografie verantwortlich zeichnet. 500 Personen werden gleichzeitig auf der Bühne stehen, darunter Solisten, Chor, Statisten, Kinder und Mimen, zusammen mit dem Ballett.

"Aida" ist einer der acht Titel des 100. Opernfestivals Arena di Verona 2023, das unter der Schirmherrschaft des italienischen Kulturministeriums und der Region Venetien steht und bis zum 9. September läuft. Das Opernfestival der Arena von Verona feiert seine 100. Ausgabe mit einem dichten Programm. Erstmals werden im alten römischen Amphitheater acht Opern aufgeführt, statt nur fünf wie in den vergangenen Saisons.

Highlight des Opernfestivals ist das Debüt des Philharmonischen Orchesters der Scala in der Arena. Geplant ist am 31. August ein Konzert unter dem Dirigat des Musikdirektors Riccardo Chailly. Das Konzert ist das Auftakt einer europäischen Tournee des Scala-Orchesters, die auch nach Wien führen wird.

Das Opernfestival in der Arena ist ein Magnet für Opernliebhaber auf der ganzen Welt. 52 Prozent aller Arena-Zuschauer sind Ausländer. Davon kommen 85 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum.