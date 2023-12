Netflix-Veröffentlichungszeiten: Wann kommen Serien und Filme raus?

Der Streaming-Riese Netflix hat spezifische Regeln für die Veröffentlichungszeiten von Serien und Filmen.

Spezifische Zeiten für Netflix Originals

Bei den Originalproduktionen von Netflix, die oftmals weltweit am selben Tag starten, orientiert sich das Unternehmen an der Pazifischen Zeit, also die Zeitzone, die an der amerikanischen Westküste herrscht. Der Hauptsitz von Netflix in Los Gatos, Kalifornien, spielt hierbei eine Schlüsselrolle. Die Veröffentlichung erfolgt demnach um Mitternacht Pazifischer Zeit. Für österreichische Zuschauer bedeutet das in der Regel, dass die neuen Inhalte um 9 Uhr morgens verfügbar sind, wenn man die Zeitverschiebung von neun Stunden berücksichtigt.