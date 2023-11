Netflix-Schauspieler mit Machete gefoltert und getötet

Der junge Schauspieler Kevin Andres Muñoz Tovar wurde in einer Wohnung in Tulua, Kolumbien, unter tragischen Umständen tot aufgefunden.

Der 23-Jährige, bekannt durch seine Rollen in Netflix-Produktionen, wurde Opfer eines gewaltsamen Überfalls, bei dem eine Machete als Waffe eingesetzt wurde.

Schreckensfund in der Wohnung

In einer kleinen Wohnung in Tulua entdeckte man am Montag die entstellte Leiche von Muñoz. Mit gefesselten Händen, Füßen und Hinweisen auf eine brutale Folterung, die er durchleben musste. Die zahlreichen, schrecklichen Wunden, verursacht durch eine Machete, verursachten schlussendlich seinen Tod.