Netflix plant Preiserhöhung - Auch Europa betroffen?

Netflix hat in den letzten Monaten seine Abostruktur überarbeitet und einige Veränderungen vorgenommen, darunter Preiserhöhungen und die Einführung von Gebühren für zusätzliche Haushalte

Laut Informationen aus internen Quellen plant Netflix nun eine weitere Preiserhöhung, die zunächst in den USA eingeführt werden soll. Obwohl die genauen Details der Preiserhöhung noch nicht bekannt sind, wird erwartet, dass sie erst im Jahr 2024 in Kraft treten wird.

Abonnenten unzufrieden: Qualität der Inhalte in der Kritik

Die kontinuierlichen Preiserhöhungen könnten für einige Abonnenten abschreckend sein, insbesondere da die Auswahl an Inhalten auf Netflix in letzter Zeit als nicht ausreichend wahrgenommen wird. Insbesondere diejenigen, die Inhalte in 4K HDR genießen möchten, müssen bereits 17,99 Euro pro Monat zahlen, was möglicherweise nicht mehr attraktiv ist.