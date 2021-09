Nepomuceno sorgt für ein missglücktes Jakubec-Debüt

Der Röthner Topstürmer schoss beide Tore zum 2:1-Heimerfolg gegen Lauterach.

Das war der Liveticker vom Spiel Röthis vs Lauterach - Schöch Video

So hat sich Lauterach Neocoach Peter Jakubec zusammen mit Cotrainer Hans Peter Pircher seinen Einstand sicher nicht vorgestellt. Zu seinem Comeback gab es für „Jaki“ eine bittere 1:2-Auswärtsniederlage in Röthis. „Schade, das unsere gute Vorstellung über 90 Minuten zumindest nicht mit einem Punkt belohnt wurde. Wir waren die spielerisch klar bessere Mannschaft und es wurde schon sehr vieles Richtig gemacht. Leider war die Chancenauswertung nicht in Ordnung“, sagt Lauterach Trainer Peter Jakubec. Vor allem in spielerischer Hinsicht präsentierte sich Lauterach um einiges verbessert als in den letzten Wochen und Monaten. Die Energieleistung von Christoph Fleisch und Co. wurde nicht von Erfolg gekrönt. Danijel Gasovic (13.), Christoph Fleisch (18./Kopfball/89.), Pascal Dietrich (43./48./49.) und der eingewechselte Andre Wiedl (85.) konnten für Lauterach aus ihren guten Einschussmöglichkeiten kein Kapital daraus schlagen. Einzig Innenverteidiger Christoph Kobleder gelang per Kopf nach einer Ecke von Dennis Kloser wenigstens der Ehrentreffer (67.). Die Niederlage im Vorderland hat auch Folgen.