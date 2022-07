Nepomuceno schießt Dornbirn in nächste Cup-Runde

Renan Peixoto Nepomuceno schoss den FC Dornbirn mit drei Treffern beim 5:0-Sieg gegen UBV Vöcklamarkt fast im Alleingang in die nächste Runde und sorgte somit für ein perfektes Debüt von Neocoach Janeschitz.

Und die favorisierten Dornbirner ließen von der ersten Minute weg wenig anbrennen, denn bereits in der 5. Minute sorgte Renan Peixoto Nepomuceno auf dem Kunstrasenplatz in Vöcklamarkt für das 0:1. In der 14. Minute erhöhte Lukas Parger früh auf 0:2. So schien bereits eine Vorentscheidung gefallen. Und der Favorit kontrollierte in weiterer Folge das Spiel souverän und ging mit dieser 0:2-Führung in die Pause.