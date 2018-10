NEOS Vorarlberg startet Vorwahl

In einem dreistufigen Vorwahlprozess wird derzeit der NEOS-Wahlvorschlag für die Landtagswahlen 2019 ermittelt. Als Spitzenkandidatin bewirbt sich erneut die Landessprecherin Sabine Scheffknecht.

„Ich freue mich, dass wir mit einem so starken Team an den Start gehen. Wir haben ein sehr breit aufgestelltes Kandidatenfeld, welches das gemeinsame Ziel der Erneuerung verbindet. Wir wollen aus Vorarlberg das „Chancenland Nummer 1“ machen,“ erklärt Scheffknecht im Anschluss an die Mitgliederversammlung der NEOS am Dienstag.