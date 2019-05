NEOS Vorarlberg: „Gemeinsamer Wahltag ist möglich“

Die Debatte um den Superwahlsonntag ist laut NEOS Landessprecherin Sabine Scheffknecht noch nicht zu Ende.

Die NEOS verweisen dabei auf ein Beispiel in der Steiermark. Die Steirer haben 1995 am selben Tag ihre Stimme für die Nationalratswahl und die Landtagswahl abgegeben. „Offensichtlich möchte die Vorarlberger Volkspartei einen gemeinsamen Wahltag unbedingt verhindern und schiebt fadenscheinige Argumente vor, anstatt die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Das ist eine Zumutung für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Für uns ist klar, dass die ÖVP rein strategisch gegen einen Superwahlsonntag ist, weil sie sich Vorteile von zwei unterschiedlichen Wahlterminen erhofft“, so Scheffknecht.