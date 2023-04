Neos übergeben Petition für kostenfreie Kinderbetreuung

Knapp 2.000 Vorarlberger:innen fordern beitragsfreie Kinderbetreuung.

Die Neos-Petition fordert komplette Beitragsfreiheit von Kinderbetreuung in Vorarlberg. In kaum einem anderen Bundesland müssen Eltern so viel für Kinderbetreuung zahlen wie hier. Das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz habe die Kosten nicht thematisiert. Mehrere Bundesländer haben entweder komplette oder zumindest teilweise Beitragsfreiheit, so die Neos. "Der Schwarz-Grünen Landesregierung ist nicht bewusst, was es heißt, mehrere hundert Euro im Monat für Kinderbetreuung auszugeben und was die langfristigen Auswirkungen vor allem für Frauen sind. Nicht umsonst ist der Gender Pay Gap nirgendwo größer als in Vorarlberg, die Auswirkungen im Alter sind bekannt. Das Problembewusstsein fehlt hier völlig“, so Gamon.