NEOS stören sich an VGKK-Werbebudget

Eine regelrechte Explosion bei den Werbeausgaben der Vorarlberger Gebietskrankenkasse ortet Neos-Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker. Laut ORF Vorarlberg wären es 2017 225.000 Euro gewesen, das sei mehr als doppelt so viel als im Jahr davor. VGKK-Obmann Brunner verteidigt die Ausgaben.

Brunner rechtfertigt Ausgaben

Für VGKK-Obmann Manfred Brunner sieht die Ausgaben als gerechtfertigt an. Mit dem zusätzlichen Geld würden Vorsorgemaßnahmen beworben werden, die zu einem späteren Zeitpunkt eine Menge Geld sparen würden. Vor allem die Bewerbung der neuen Telefon-Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 habe viel Geld verschlungen. Wenn man so etwas aber nicht bekannt macht, würden dort auch niemand anrufen, so Brunner.