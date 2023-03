NEOS: "Österreich wieder an die Spitze bringen"

Live ab 10.30 Uhr: APA-Video überträgt am Montag die Pressekonferenz der NEOS zum Thema "Österreich wieder an die Spitze bringen".

"Anstatt Lösungen zu bieten und für die Menschen in Österreich zu arbeiten, sind ÖVP und Grüne in der eigenen Kraftlosigkeit gefangen. Sie inszenieren sich in Zukunftsreden und Frühlingskampagnen. Doch den Worten folgen keine Taten. Die Menschen in Österreich brauchen eine Perspektive, an die man glauben kann. NEOS zeigen, wie man Österreich wieder an die Spitze bringt", so die NEOS in einer Vorankündigung.