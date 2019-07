Neos: Niedrigste Frauenpensionen bei uns

"In Vorarlberg beziehen Frauen die niedrigsten Pensionen. Auch der Unterschied zu den Pensionen von Männern ist in Vorarlberg am größten", erklärt Neos-Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker.

"Während in Österreich eine Frau netto im Durchschnitt auf eine Pensionshöhe von knapp 80 Prozent eines Mannes kommt, ist es in Vorarlberg gerade einmal 65 Prozent“, erinnert Loacker am "Equal Pension Day" an die Situation in Vorarlberg. Gerade in Vorarlberg ziehe sich diese schlechte soziale Absicherung von Frauen durch das gesamte Leben. "Frauen übernehmen nach wie vor den größten Teil der Familienarbeit, unterbrechen oft für viele Jahre ihre Erwerbstätigkeit oder arbeiten für viele Jahre in geringem Teilzeitausmaß. Das verursacht auch große Verluste in der Pension, weil nur für die Zeit bis zum 4. Geburtstag des Kindes Beiträge aufs Pensionskonto fließen", so Loacker weiter.