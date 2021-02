Neos: "Gastro, Kultur und Sport müssen schrittweise öffnen!"

Neos-Landessprecherin Sabine Scheffknecht fordert die schrittweise Öffnung für Gastronomie, Kultur und Sport.

"Die Aufgabe einer Regierung in einer liberalen Demokratie ist es nicht, die Menschen über Monate hinweg einzusperren und die Wirtschaft an die Wand zu fahren. Die Aufgabe unserer Regierung ist es, endlich wieder Perspektiven zu schaffen! Und Perspektive können nur smarte Öffnungsschritte sein. Smart heißt evidenzbasiert und differenziert öffnen - regional und auch sektoral differenziert!", ärgert sich Neos-Landessprecherin Scheffknecht. Neos-Anträge auf Bundes- und Landesebene dazu wurden mehrfach abgelehnt.

Dauerlockdown werde zur Existenz-Krise

Der seit Herbst anhaltende Dauerlockdown sei nicht mehr auszuhalten und werde auch für viele Menschen in Österreich zu einer Existenz-Krise. "In der Zwischenzeit kennt jeder von uns jemanden, der große existenzielle Sorgen hat! Öffnungsperspektiven in Österreich haben für viele Unternehmer zwischenzeitlich etwas von einer Fata Morgana – je näher man glaubt ihr zu sein, umso weiter rückt die rettende Oase in die Ferne", so Scheffknecht.