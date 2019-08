NEOS: Für jedes Neugeborene einen Baum

Bei einer Pressekonferenz haben die Vorarlberger NEOS am Donnerstag ihre Forderungen in Sachen Klimapolitik präsentiert.

Auch in Vorarlberg werden die gesteckten Ziele beim CO2 Ausstoß nicht erreicht, üben die Ländle-Pinken an der aktuellen Klimapolitik der Vorarlberger Landesregierung. Die Emissionen im Verkehr seien in Vorarlberg in den letzten Jahren nicht wie geplant zurück gegangen.