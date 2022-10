Nenzing oder Lochau droht das Ende einer langen Erfolgsserie

In der Vorarlbergliga kommt es zum großen Knüller.

Der Tabellenvierte FC Nenzing hat neunmal in Folge nicht mehr verloren, Spitzenreiter SV Lochau verbucht den Vereinsrekord mit siebzehn ungeschlagenen Matches in Serie. Nun treffen im Spitzenspiel in der Vorarlbergliga am Sonntag um 16 Uhr am Sportplatz Nenzing in Walgau die beiden spielstarken Mannschaften aufeinander. „Haben den besten Mix und ein starkes Kollektiv in der Mannschaft. Wollen natürlich dem Ersten ein Bein stellen“, sagt FC Nenzing Sportchef Daniel Hueller. Mit sehr viel Energie und Zeitaufwand hat der Nenzinger Sportverantwortliche im Sommer eine zukunftsweisende neue Mannschaft für die nächsten Jahre zusammengestellt. Das Vertrauen ins neue Team war trotz dem anfangs durchwachsenen Saisonstart in Nenzing da. „Der Kader ist nicht groß, aber das Grundgerüst hat Qualität und die Mischung von jungen Talenten und Routiniers passt.“ Konstant stehen sieben Eigenbauspieler in der Startaufstellung von Nenzing. Der erst 16-jährige Ali Keskin hat sich schon einen Stammplatz erkämpft. Im Schlager Nenzing gegen Lochau kommt es auch zum Treffen der zwei Torjäger Esref Demircan (15 Tore) und Nicolai Bösch (12 Tore). Lochau stellt die beste Abwehr und den stärksten Angriff der Vorarlbergliga (42:12). Doch Nenzing möchte mit dem fünften Heimerfolg die Vorarlbergliga spannend machen. Bis auf den Langzeitausfall Robin Lhotzky (Bänderriss) sind beim Tabellenführer Lochau alle Kaderspieler an Bord. Das heißt, dass auch die zuletzt verletzten Kicker Stefan Maccani, Raphael Mathis und Benjamin Kaufmann zur Verfügung stehen. TK