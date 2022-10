Nenzing oder Alberschwende droht das Ende einer Serie

Im Topspiel stehen sich FC Nenzing und der Spitzenreiter gegenüber.

Das Match im Ticker: FC Nenzing vs FC Alberschwende

Saisonübergreifend ist Alberschwende mit Trainer Rene Fink nunmehr schon sechzehn Meisterschaftsspiele in Folge ohne Niederlage. Allerdings wartet nun auf den VL-Spitzenreiter aus dem Bregenzerwald heute um 15 Uhr die schwere Aufgabe auswärts beim heimstarken Nenzing. „Es wird wahrscheinlich das schwerste Spiel in dieser Saison. Der Gegner ist auch im Aufwind und ist sehr spielstark“, sagt Alberschwende Erfolgscoach Rene Fink. Nenzing hat zuletzt zehn Meisterschaftsspiele in Serie nicht mehr verloren und liegt nun schon auf dem vierten Tabellenplatz. Der sechzehnfache Torschütze Esref Demircan, seit heuer in Nenzing hat die letzten vier Saisonen in Alberschwende die Schuhe geschnürt, wird sich gegen seinen Exklub besonders ins Zeug legen. Es wird auch ein Duell der Torjäger: Alberschwende Kapitän und Torgarantie Julian Maldoner hat schon elf Mal in Schwarze getroffen. Bei den Wäldern sind außer Aygün Topcu alle Spieler in der Startaufstellung sogenannte Eigenbaus. Nenzing hat bis zu sieben eigene Akteure von Beginn an im Kader.TK