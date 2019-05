Nenzing: Neue sozialpsychiatrische Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche

pro mente bietet in Nenzing ein erweitertes Betreuungsangebot für betroffene Kinder und Jugendliche an.

Die pro mente Vorarlberg GmbH hat im Rahmen des Konzepts im Oberland eine neue sozialpsychiatrische Betreuungseinrichtung eröffnet. Seit 01. März dieses Jahres ist in Nenzing – als Ergänzung zum Angebot in Dornbirn – eine niederschwellige Anlaufstelle etabliert. Nach der erfolgreichen Pilotphase wurde das Angebot in die Regelversorgung übernommen. Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren werden – nach entsprechender Zuweisung – über die ambulanten kinderpsychiatrischen Stellen in Dornbirn und Nenzing seitdem zusätzlich begleitet. Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren mit einer psychischen Problematik erhalten an beiden Standorten ein erweitertes Clearing zur ambulanten sozialpsychiatrischen Versorgung.