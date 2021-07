Nenzing: Alko-Unfall sorgt für mehrstündige Sperre der L190

Weil ein betrunkener Autofahrer am Samstagabend mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der L190 in Nenzing verunfallte, musste die Landesstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Samstag, den 10.07.2021, um 21.06 Uhr verlor ein alkoholisierter Fahrzeuglenker mit seinem Beifahrer in Nenzing, auf der L190 aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit während eines Überholmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet er in den Straßengraben und schlitterte noch etwa 60 Meter im Graben weiter.