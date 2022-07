Nehammer sagt seinen Familienurlaub ab

Nachdem er bereits seinen Besuch bei den Bregenzer und Salzburger Festspielen absagte, verzichtet der Bundeskanzler nun auch auf den Sommerurlaub in Griechenland.

"Reisekanzler" wurde Karl Nehammer in den letzten Tagen scherzhaft bis böse genannt. Mitten in einer der größten Krisen, die Österreich in der jüngeren Zeit bewältigen musste, ist der Bundeskanzler vor allem an einem Ort recht selten, eben in Österreich. Zahlreiche Auslandsreisen, zuletzt ein längerer Aufenthalt mit Verteidigungsministerin Tanner im Libanon und auf Zypern, rückten den Bundeskanzler ins Kreuzfeuer der Kritik.