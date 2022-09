Nehammer: "Bildung ist Grundlage für Frieden und Wohlstand"

Bundeskanzler Nehammer bei seiner Rede in New York.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Montag mit einer Rede beim "Transformation Education Summit" im UN Head Quarter am Hudson River in die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York gestartet.

Bildung sei unter anderem die "Grundlage für Frieden und Wohlstand", unterstrich der Kanzler dabei, aber auch beispielsweise für "Klimaschutz oder technologischen Wandel".

Österreich habe "enorm profitiert"

Österreich habe vom öffentlichen Zugang zu Bildung auf hohem Niveau enorm profitiert, erklärte Nehammer laut Redetext. Er erinnerte auch daran, dass sein Land "kürzlich das 50-jährige Jubiläum der kostenlosen Schulbücher" gefeiert habe. Die Gratis-Schulbuch-Aktion war zu Beginn der 1970er Jahre von der damaligen SPÖ-Bundesregierung unter Kanzler Bruno Kreisky eingeführt worden.

Schwächen "in unseren Bildungssystemen" hätten mitunter verheerende Auswirkungen "für die Zukunft unserer Gesellschaften", warnte der ÖVP-Politiker. Deshalb sei es wichtig, "unser Engagement für die Ziele für nachhaltige Entwicklung und den Weg zu ihrer Umsetzung bis 2030 zu bekräftigen", so Nehammer. "Wir müssen Bildung und lebenslanges Lernen als Anker für die wirtschaftliche und politische Entwicklung auf allen Ebenen neu überdenken."

Duales Modell

Nehammer erwähnte in seiner Rede auch das in Österreich praktizierte Modell der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Form eines dualen Modells, also in Form eines Unterrichts in Berufsschulen, der parallel mit Praxiserfahrungen in Betrieben einhergehe. "Die OECD hat die Stärke dieses Systems bestätigt, und ich persönlich bin von seiner Wirksamkeit überzeugt", betonte Nehammer.

Der Bundeskanzler verwies auch darauf, dass die Corona-Pandemie zwar den "Lernverlust beschleunigt", andererseits aber auch zu einem digitalen Schub geführt habe. "Österreich hat einen umfassenden Acht-Punkte-Plan für digitales Lernen verabschiedet, der ein digitales Schulportal zur Verbesserung der Kommunikation, der Schulungen für Lehrkräfte und den Ausbau der IT-Infrastruktur an Schulen umfasst", führte der Kanzler ins Treffen. Er bot den Vereinten Nationen "im Hinblick auf den Zukunftsgipfel 2023" weitere Kooperation an, um "an der Transformation von Bildung" zu arbeiten. Schließlich sei diese "die Grundlage für eine friedliche globale Zukunft, für unsere Kinder und unsere Gesellschaften".

Anreise am Montag

Nehammer war am Montag gemeinsam mit Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) aus Wien nach New York gereist. Am Abend wurde dort auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet. Das Staatsoberhaupt hatte zuvor in London dem Begräbnis von Queen Elizabeth II. beigewohnt.

Das Trio wird am Dienstag an der Eröffnung der Generaldebatte der 77. UN-Vollversammlung teilnehmen. Am Mittwoch steht ein gemeinsamer Termin bei UNO-Generalsekretär António Guterres auf dem Programm. Dazu gibt es für alle drei in den kommenden Tagen verschiedene bi- und multilaterale Treffen. Noch am Montagabend (Ortszeit) war Nehammer beim ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger (99) zu Gast. Schallenberg nahm am Treffen der EU-Außenminister teil.