Negativlauf des Dornbirner EC wird prolongiert

Die Bulldogs verlieren gegen den KAC das elfte Mal in Folge - 2:3 nach Verlängerung.

Zwei frühe KAC-Treffer

Kein Glück in der Overtime

Da in diesen 20 Minuten kein weiterer Treffer fiel, ging es in die Verlängerung. In dieser waren dann nicht ganz drei Minuten absolviert, da entschied Schumnig die Partie zu Gunsten der Rotjacken. Für die Bulldogs geht die Negativserie damit weiter, es ist bereits das elfte Spiel in Folge ohne Sieg.