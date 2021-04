Negativer Corona-Test für Impftermin in Bezau

Aufgrund der aktuellen Infektionslage müssen alle für eine Impfung eingeladenen Personen im Bregenzerwald einen negativen Test mitbringen.

Über 1.000 Personen sollen Sonntag (25.04.) und Montag (26.04.) in der Impfstraße Bezau erstimmunisiert werden. Zum Schutz der zu impfenden Personen sowie der vor Ort tätigen Mitarbeitenden werden alle zur Impfung in der Bregenzerwald-Gemeinde eingeladenen Personen ersucht, einen negativen Corona-Test mitzubringen.

Reine "Vorsichtsmaßnahme"

Es handle sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, die mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen in der Region gerechtfertigt sei, begründet Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher die Vorgehensweise. „Nehmen Sie Ihren Impftermin in der Bezauer Impfstraße bitte nur getestet wahr“, so Rüscher.