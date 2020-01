Nebenbuhler bedroht: Neun Monate Haft

Vorbestrafter 17-Jähriger wurde zudem wegen versuchter Einbruchsdiebstähle schuldig gesprochen.

Der Arbeitslose hat nach Ansicht des Richters im Vorjahr in einem Wohnhaus in Bludenz versucht, in zwei Kellerabteile einzubrechen. An den beiden Tatorten wurden seine DNA-Spuren gefunden. Der Angeklagte bestritt dazu die Tatvorwürfe. Er sagte, er habe keine Einbruchsversuche unternommen. In dem Keller sei er nur deshalb gewesen, weil ihm dort ein Kollege dessen reparaturbedürftiges Fahrrad gezeigt habe.