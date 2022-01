Nebel im Tal, Kaiserwetter in den Bergen

Abseits der klassischen Nebelzonen am Bodensee und im Rheintal wird es erneut ungetrübt sonnig.

Erst gegen Abend tauchen ein paar hohe Wolken auf. Aber auch der flache Hochnebel mit einer Obergrenze von knapp 700m sollte sich im Tagesverlauf zumindest teilweise lichten, am hartnäckigsten ist er wohl am Bodensee. Tiefstwerte: -9 bis -2 Grad,frostfrei teilweise in Hanglagen. Höchstwerte: 1 bis 6 Grad.

Blick durch die Webcams:

Donnerstag

Freitag

Es ist überwiegend bewölkt und es schneit, am kräftigsten im Bregenzerwald und am Arlberg. Im Rheintal und am Bodensee kann sich immer wieder Regen dazu mischen. Am Nachmittag lassen Schneefall und Schneeregen nach und klingen bis zum Abend weitgehend ab. Gleichzeitig lockert es vermehrt auf. Dazu ist es windig und kalt. Tiefstwerte: -5 bis +1 Grad, Höchstwerte: -2 bis +3 Grad.