"Nazis keulen": Böhmermann löst Empörung bei der FPÖ aus

Jan Böhmermann hat den Ärger der FPÖ auf sich gezogen. Der deutsche Satiriker hat die Partei wie auch die AfD in seiner Show "ZDF Magazin Royale" am Freitagabend thematisiert und ging dabei nicht glimpflich vor.

"Vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen"

Empört zeigte sich die FPÖ speziell über eine ganz am Schluss getroffene Bemerkung Böhmermanns: Nach einem parodistischen Musikvideo, in dem Böhmermann als eine Mischung aus Andreas Gabalier und John Otti auftrat ("I schlog wen tot für Rot-Weiß-Rot - I bin a echter Patriot! Hulapalu - und was bist du?"), verabschiedete er sich zunächst mit einem "Servus und Baba" und sagte schließlich: "Bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazikeule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen."