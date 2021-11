Nazis gestern und heute

"Springerstiefel und Glatze sind Schnee von gestern." Ein Kommentar von Gerichtsreporterin Christiane Eckert.

Wolf im Schafspelz

Die Verbotsgesetz-Angeklagten jüngerer Vergangenheit sind oft gebildet, eloquent, korrekt gekleidet und sozial integriert. Niemand aus dem Bekanntenkreis hätte ihnen derartige Äußerungen zugetraut. Alle Berufe sind vertreten – technischer Zeichner ebenso wie Lehrer, Angestellte, Beamte, Selbständige, Hausfrauen. Meist unbescholten, Rechtfertigungen gehen in Richtung „Historisches Interesse“. So oder so, „alte“ oder „neue“ Schule, das Verbotsgesetz gilt für alle, wer schuldig ist, wird verurteilt.