Nazi-Skandal: Zeigt Melanie Müller hier den Hitlergruß?

Die deutsche Schlagersängerin hat sich bei einem Auftritt in Leipzig wohl ordentlich in die Rechts-Nesseln gesetzt. Bedeutet ein neues Video das Ende ihrer Karriere?

Ein Video, in dem Müller angeblich mehrmals den Hitlergruß zeigt, wurde erst von "Bild" veröffentlicht und anschließend von empörten Twitter-Usern verbreitet. In dem Clip ist Müller während eines Konzerts in Leipzig zu sehen, bei dem wohl auch mehrere Mitglieder eines rechten Clubs im Publikum waren. Während Müller den Fußball-Schlachtruf "Ostdeutschland" anstimmt, streckt sie mehrmals zackig den rechten Arm aus - eine Geste, die durchaus als Hitlergruß interpretiert werden kann.

"Verurteile das aufs Schärfste"

Während die Polizei bereits ermittelt, meldet sich die 24-Jährige nun via Instagram zu Wort. Mit rechtsradikalem Gedankengut habe sie nichts am Hut, verurteile dies aufs Schärfste. Gleichzeitig kündigte die zweifache Mutter eine Bühnenpause an. In Medieninterviews erklärte sie außerdem, die Geste sei kein Hitlergruß gewesen, sondern habe ihre "Zickezacke-hoi, hoi, hoi"-Rufe begleitet, so wie immer.