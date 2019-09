Nazi-Kennzeichen? Ländle Finanz wehrt sich gegen Bericht

Das Wiener Boulevard-Medium "Heute" wollte im Firmen-Kennzeichen des Kreditmaklers Arno Raid einen Nazi-Code erkennen. Dieser bekam daraufhin Besuch vom Verfassungsschutz.

Als er seine Firma anmeldete, dachte Arno Raid an ein Wunschkennzeichen für das Firmenauto. Ländle Finanz sollte das Unternehmen heißen, als Abkürzung bot sich daher LF 1 an. Firmensitz war Dornbirn, das Kennzeichen bald auf dem Fahrzeug angebracht. Auch klassische Firmenbezeichnungen finden sich am gesamten Fahrzeug wieder.