Navi lotste Pkw-Lenkerin auf Fußweg

Mittelberg - Frau verirrte sich mit ihrem Pkw auf einen Fußweg. Das Fahrzeug musst schließlich von der Feuerwehr geborgen werden.

Eine 49-jährige Lenkerin fuhr am Sonntag mit ihrem Pkw ins Kleinwalsertal. Dabei wurde sie in Mittelberg vom Navigationsgerät über eine Seitenstraße zum Zielort Ortsteil Baad geleitet. Folglich ging die Straße im Wald in einen Fußweg über.