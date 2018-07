Naturschutz und Ehrenamt aus einer Hand

Am erstmals veranstalteten Vielfaltertag, „flogen“ die Naturschützer ins Frastanzer Ried.

Frastanz. Vom 15. bis 21. Juli findet zum bereits vierten Mal die Vorarlberger Vielfalterwoche statt. Dieses Jahr engagieren sich dreizehn Personen aus Österreich und Deutschland freiwillig und unentgeltlich für den Erhalt von verschiedenen Naturjuwelen im ganzen Land. Erstmals finden heuer zusätzlich noch einzelne Vielfaltertage statt. „Damit sollen umweltbewußte Menschen angesprochen werden, die nicht die Möglichkeit haben sich eine ganze Woche frei zu nehmen“, erklärt Romana Steinparzer, Natura 2000-Regionsmanagerin für die Region Walgau, die auch den ersten Tag im Europaschutzgebiet Frastanzer Ried koordinierte. In diese Naturoase sind in den vergangenen Jahren verschiedene, sogenannte Neophyten wie die Goldrute, der Japanknöterich oder der Bärenklau eingedrungen. Werden diese nicht bekämpft zerstören diese die Artenvielfalt. Mit herkömmlichen landwirtschaftlichen Methoden ist diesen Eindringlingen nicht Herr zu werden, es bleibt nur die aufwändige Entfernung von Hand, erläutert Josef Mock, Obmann der Riedgenossenschaft, die sich seit Generationen für den Erhalt des Rieds einsetzt. Biologin Johanna Kronberger berichtete über die verschiedenen Tätigkeiten wie Sens- und Mäharbeiten und freute sich schon auf die kommenden Tage im Einsatz für den Naturschutz in Vorarlberg.