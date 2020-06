Naturkindergarten nimmt Formen an

In Lingenau wird im kommenden Herbst ein Naturkindergarten eröffnet.

Die Naturgruppe befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stammkindergarten im Dorfkern von Lingenau. Der Standort ist nur fünf Gehminuten vom Stammkindergarten entfernt. Die gesamte Fläche der Naturgruppe beträgt ca. 2.400 m². Für das Gelände hat Landschaftsplanerin Maria Anna Schneider-Moosbrugger ein Plankonzept ausgearbeitet. Es wurde viel Wert daraufgelegt, dass das Gelände mit Bäumen und Sträuchern aller Arten bepflanzt wird, die unbedenklich und nicht giftig sind. Im Gelände laden verschiedene Bereiche zum Klettern sowie spontanen Bauen mit verschiedenen Naturmaterialien ein. Außerdem ist ein großzügiger Sand- und Wasserspielbereich mit natürlichem Wasserlauf vorgesehen sowie Stufen zum Balancieren. Ein weiter Auslauf soll die Kinder zur Bewegung animieren und zur Landschaftserfahrung einladen. Das Gelände ist südlich, westlich und östlich umzäunt. An den Grenzen laden Spielgebüsche zum Verstecken ein. Nördlich bilden Bäume, Sträucher, die Zufahrtsstraße und das Kinderhaus eine natürliche Grenze.

Die Eltern werden gebeten ihre Kinder zu Fuß in die Naturgruppe zu bringen und auch abzuholen. Idealerweise muss dazu keine Straße, sondern nur ein kleiner Fußweg benutzt werden. Das Leben in und mit der Natur ist nicht nur Theorie, sondern kann von den Kindern direkt erlebt werden. Herausforderungen sind die unterschiedlichen Witterungsbedingungen und das Spielmaterial. „Die Kinder spielen und basteln bei jeder Witterung mit dem, was in der Natur vorhanden ist. Nur scheinbare Herausforderungen – in Wirklichkeit wird dadurch die Selbstwahrnehmung, Lösungsorientiertheit und Kreativität unserer Kinder angeregt“, sind sich die Lingenauer Kindergartenpädagoginnen einig. ME