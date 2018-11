Naturgefahrenschutzdamm für Kraftwerk Braz

Das Kraftwerk Braz im Klostertal ist eines von acht Bahnstrom-Wasserkraftwerken der ÖBB.

Das Kraftwerk Braz ist ein Laufkraftwerk und verfügt über zwei Maschinensätze mit je einer Leistung von 15MW und ist somit maßgeblich an der sicheren und zuverlässigen Bahnstromversorgung in Österreich beteiligt. Das Kraftwerksgebäude befindet sich am linken Hangfuß des Tales unterhalb vom Gavadurastein. Bisher wurde das Kraftwerksgebäude bzw. Anlagenteile durch einen kleinen Schüttdamm sowie durch einzelne Steinschlagnetze und Lawinenwerke vor Steinschlag und Lawinen geschützt. „Da die Erhaltung dieser Bauwerke sehr aufwendig war und diese nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen, wurde nun ein Projekt ausgearbeitet um den Schutz der Mitarbeiter und Werksanlage zu erhöhen“, erklärt Nino Schenz von der ÖBB. Der neu errichtete Steinschlag- und Lawinenschutzdamm hat eine Gesamtlänge von ca. 200 Metern und ist an der höchsten Stelle über sieben Meter hoch.